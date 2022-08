Bolle di Malto, oggi anche la premiazione dei birrifici alla grande kermesse biellese, foto Finatti per newsbiella.it

Grande giornata oggi domenica 28 agosto a Bolle di Malto, dove nel ricco programma è stata inserita anche la premiazione dei birrifici riconosciuti: Birrificio sostenibile 2022, Mastri birrai in collaborazione 2022 e Birra creativa 2022.

Ad aggiudicarsi il primo premio Birrificio sostenibile 2022 è stato Kauss di Piasco in provincia di Cuneo, Cane di guerra (Alessandria) ha vinto il premio Mastri birrai in collaborazione 2022 mentre il Birrificio Clandestino di Livorno è stato premiato come Birrificio Creativo 2022.

La giornata in piazza Martiri proseguirà con tanta musica, naturalmente birra e cucina di strada.