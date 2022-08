Notte di tensione in Val Susa: No Tav incappucciati assaltano il cantiere di San Didero con pietre

Ancora una notte di tensione in Val Susa, dove un centinaio di attivisti No Tav ha assaltato il cantiere di San Didero. Un gruppo di persone incappucciate è riuscita a sradicare metri di filo spinato e parti di concertina, aiutandosi con ganci e corde.

L’assalto al cancello è durato un’ora circa. Le forze dell’ordine, bersagliate con pietre, hanno risposto con lanci di lacrimogeni e idranti. La Digos sta visionando i filmati per identificare gli aggressori.

“L’ennesimo attacco dei No Tav contro i cantieri in Val Susa è un fatto di una gravità inaudita, che condanniamo con forza. Mai come in questo momento è necessario lo sforzo di tutti i soggetti protagonisti, istituzioni, sindacati, imprese, per dare il massimo sostegno all’opera, di fondamentale importanza non solo per il territorio piemontese, ma per l’intera economia nazionale, e per garantire la sicurezza delle forze dell’ordine e dei lavoratori impegnati nei cantieri”. Lo ha dichiarato Ottavio De Luca, segretario nazionale Filca-Cisl e reggente della Filca di Torino, commentando gli incidenti di questa notte.