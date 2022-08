Elisoccorso in Valle Cervo per prestare aiuto ad un bambino, foto archivio

Intervento dell'elisoccorso a Rosazza per prestare aiuto ad un bambino di 4 anni.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 27 agosto: stando alle ricostruzioni del caso, il piccolo avrebbe accusato un attacco epilettico. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118 per la prima assistenza e il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso.