Casapinta, immensa tragedia: Perde la vita Pier Paolo Bassetti durante una escursione in Valsesia

Erano in corso dal tardo pomeriggio di oggi, 28 agosto, le ricerche di Pier Paolo Bassetti che, uscito di casa in mattinata e diretto in Valsesia, non era rientrato e non aveva più dato notizie. La macchina dei soccorsi si è attivata grazie all'allarme dato dalla famiglia e le ricerche si sono concluse purtroppo con un tragico epilogo. Pier Paolo è stato trovato senza vita, probabilmente a causa di una caduta che gli è stata fatale.

La notizia lascia attoniti tutti noi che lo abbiamo conosciuto, gli amici e gli Alpini di Casapinta che ne hanno dato notizia e che con lui hanno condiviso il percorso della vita. Tutto il paese, che in questi minuti ha appreso la tremenda notizia, si stringe alla famiglia in questo momento di immenso dolore.