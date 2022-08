Biella, un cane è morto avvelenato. I proprietari: “In 4 ore ha perso la vita. Non è il primo, chi sa parli”

Un cane ha perso la vita. A ucciderlo, molto probabilmente un boccone avvelenato lasciato per strada. Il fatto è successo nei giorni scorsi, al Villaggio Lamarmora di Biella. Ce lo segnalano i proprietari di Ariel, un bellissimo labrador di circa tre anni, amato profondamente per la sua dolcezza e sensibilità.

“Tutto è successo nella giornata di venerdì – raccontano – Stavamo passeggiando per il quartiere quando all’improvviso abbiamo notato che Ariel ha cominciato a masticare qualcosa. Dapprima non ci abbiamo dato peso, poi la tragedia si è consumata qualche ora dopo: ha cominciato a star male e i dolori erano lancinanti. Dopo 4 ore di sofferenze è morta. L’abbiamo portata dal veterinario e, qui, si è scoperto che aveva ingerito cibo con all’interno veleno per topi. Ci siamo rimasti di sasso”.

La rabbia è palpabile durante la conversazione al telefono. “Ariel è morta per il gesto più ignobile che ci sia. Per noi era tutto, ci eravamo davvero affezionati. Ora, però, vogliamo sapere chi ha lasciato quel boccone avvelenato nel prato che costeggia le vie Quittengo, Camandona, Donato e Rosmini. Se qualcuno sa, o ha visto qualcosa, si faccia avanti e lo segnali alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che accade: già un mese fa, un altro cane è morto nello stesso modo. Diciamo a voce alta basta alla cattiveria dell’uomo”.