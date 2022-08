A Miagliano sul sentiero del "Piccolo Popolo" FOTO

A Miagliano sul Sentiero degli gnomi - Foto Catia Ciccarelli per newsbiella.it

A Miagliano, seguendo la Roggia, arrivi in un luogo incantato dove una quiete irreale ti accompagna lungo il sentiero degli gnomi. Piccoli occhi ti scrutano dalle minuscole finestre, gufi e alberi animati sorvegliano il cammino e custodiscono i segreti del "Piccolo Popolo". La musica del torrente Cervo fa da sottofondo e ti può capitare di imbatterti anche in una piccola volpe che si abbevera nelle lame di acqua limpida. E' a pochi passi da Biella questa meraviglia "semplice" per chi ha voglia della tranquillità, di camminare lungo un sentiero alla portata di tutti e di un luogo che merita tutto il rispetto e la cura che serve a mantenere lo stretto rapporto tra noi e la natura che ci circonda.