Città di Cossato, la neo promossa in Eccellenza si presenta - FOTO e VIDEO

Con la presentazione di prima squadra e juniores alla presenza delle autorità cittadine, è partita ufficialmente ieri sera, venerdì 26 agosto, la stagione del Città di Cossato.

Una stagione in cui la prima squadra parteciperà da neo promossa al campionato di Eccellenza, dopo l'ottimo torneo di Promozione dello scorso anno, culminato con lo spareggio perso contro l'Alpignano ed il successivo ripescaggio per meriti sportivi.

“Questa categoria ci compete sia come squadra che come città. - dichiara il Presidente Massimiliano Bracco – Abbiamo costruito uno staff di prim'ordine con cui vogliamo fermarci in categoria per poi fare qualcosa di più positivo l'anno prossimo. Un altro nostro progetto immediato è quello di ristrutturare lo storico stadio Fila”.

Nel video che segue le dichiarazione completa del Presidente Bracco.

Le ambizioni del Città di Cossato sono confermate dalla scelta del nuovo allenatore: Maurizio Braghin. Da calciatore “Ciccio” Braghin è stato bandiera della Biellese, ha giocato in serie A con l'Avellino e in B con Varese e Triestina. Da allenatore, tra le tante esperienze, ha guidato il Piacenza in A, la Pro Vercelli nella storica promozione in B del 2012 e la Biellese.

Ecco il pensiero di mister Braghin sulla nuova stagione.