Calcio, i saluti del Comune al Città di Cossato: “Campionato sia ricco di soddisfazioni”

Ieri sera, il sindaco Enrico Moggio e Mariano Zinno, Presidente del Consiglio Comunale, hanno portato i saluti dell’Amministrazione Comunale alla presentazione delle rose Prima Squadra ed Under 19 del Città di Cossato.

“Tutti ci auguriamo un campionato ricco di soddisfazioni sportive- ha affermato Moggio- come quello della passata stagione, culminato con la promozione in Eccellenza. Siamo tutti desiderosi di venire a sostenervi nelle partite casalinghe durante il prossimo campionato ma in particolare nel derby con la Biellese “.