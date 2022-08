Siccità maggio 2022: la Regione chiede la segnalazione dei danni alle imprese agricole

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, consente alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al medesimo articolo 5 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 102.

Le amministrazioni comunali provvederanno alla raccolta dei modelli “Agricoltura Siccità” entro il 10/09/2022. Pertanto, si invitano gli interessati a consegnare in comune il Modulo allegato qualora di loro interesse.

Le amministrazioni comunali dovranno:

− dare adeguata pubblicità della presente comunicazione in corrispondenza dei rispettivi albi pretori e siti istituzionali;

− provvedere alla raccolta dei modelli “Agricoltura_Siccità” entro il 10/09/2022;

− trasmettere alla Regione Piemonte, attraverso il servizio web NEMBO, i dati provenienti dalle imprese agricole colpite dalla dall’eccezionale siccità del maggio 2022, entro il termine il 20/09/2022 al fine di consentire l’approvazione del provvedimento regionale entro i termini stabiliti dal Decreto sopra citato.