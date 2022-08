Atap, bonus trasporti, le modalità per la fruizione

Atap informa l' utenza che, al fine di fruire del bonus trasporti riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alle previsioni dell’art. 35 del D.L. 17/05/2022 nr. 50, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, l’utente dovrà rivolgersi alla biglietteria ATAP di Piazza S. Paolo in Biella presentando, all’atto della richiesta di emissione del nuovo abbonamento, il buono rilasciato dal Ministero.

Il personale ATAP incaricato alla vendita dei titoli di viaggio avrà in tal modo la possibilità di esperire in tempo reale i previsti controlli presso l’apposita banca dati messa a disposizione dal Ministero al fine di verificare l’autenticità e la validità del buono presentato. Soltanto all’esito positivo dei suddetti controlli il personale potrà procedere all’emissione dell’abbonamento a valore scontato.

Atap precisa sin d’ora che non sarà possibile fruire del suindicato bonus né con acquisti presso le rivendite aziendali convenzionate per la vendita di abbonamenti, né con acquisti dal sito internet di ATAP.