Incidente a Borgomanero, muore centauro contro un palo

Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo uscendo di strada e colpendo un palo a Borgomanero. L'uomo, un operaio di circa 30 anni, è stato soccorso da un equipaggio del 118 ma, malgrado gli sforzi profusi per rianimarlo, purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente le Forze dell'Ordine hanno eseguito i rilievi e regimentato il traffico.