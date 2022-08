Feriti ma stanno bene i due fungiat dispersi in Valsesia, i dettagli dell’intervento di salvataggio

Feriti ma stanno bene i due fungiat in Valsesia, i dettagli dell’intervento di salvataggio

L'allerta per il mancato rientro della coppia partita ieri a cercare funghi è stato lanciato dai Carabinieri dopo la mezzanotte di questa mattina (leggi qui). Poiché i loro telefoni cellulari squillavano a vuoto, i Finanzieri sono riusciti a ottenere le coordinate GPS della presunta posizione tramite un'operazione di Polizia Giudiziaria e la squadre congiunte sono partite a piedi per raggiungere il punto.

Tuttavia le ricerche sono proseguite fino alle 4 della mattina senza esito anche a causa del territorio molto impervio. Con l'arrivo dell'alba, due elicotteri della Guardia di Finanza hanno iniziato a perlustrare l'area dal cielo mentre le squadre del Soccorso Alpino civile proseguivano le ricerche via terra. Intorno alle 9.45 i due dispersi sono stati individuati dall'elicottero su un pendio ripido a monte di un canalone dove erano precipitati rimanendo bloccati.

Fortunatamente avevano trovato un anfratto in cui ricoverarsi per la notte, durante la quale ha anche piovuto. Un tecnico del Sagf e un medico del Sasp sono stati sbarcati al verricello nel punto dell'incidente e ne hanno valutato le condizioni sanitarie ritenendo opportuno il recupero tramite l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso. La donna presentava un trauma cranico contusivo che ha richiesto l'imbarellamento, mentre l'uomo aveva subito diverse contusioni. Sono stati imbarcati sull'eliambulanza al verricello e ricoverati in ospedale con un codice giallo, la donna, e un codice verde, l'uomo. Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.