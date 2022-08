Ubriaca cammina in mezzo alla strada alle 5 del mattino fermando le auto di passaggio

Cammina in mezzo alla strada sotto gli effetti dell’alcol fermando le auto in transito per un passaggio fino a casa. L’allarme è stato lanciato alle 5 di questa mattina, 27 agosto, a Candelo. Una volta sul posto i Carabinieri hanno identificato la donna, una 42enne già nota alle forze dell’ordine. In seguito, è stata invitata a camminare sul marciapiede fino alla sua abitazione.