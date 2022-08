Rifiuti abbandonati a Camburzano

L’abbandono di rifiuti per strade e nei luoghi non adibiti sta diventando un vera e propria piaga nel Biellese. L’ultimo caso di maleducazione segnalato arriva da Camburzano. A commentare il Comune sui propri canali social con un post: “Davvero qualcuno ancora non sa che senza costi aggiuntivi si può richiedere il ritiro degli ingombranti al proprio domicilio oppure portarli direttamente negli ecocentri?”. La foto vale più di mille parole.