Pichetto esprime cordoglio per la morte dell'imprenditore Balocco

"Con Alberto Balocco va via un gigante dell'imprenditoria italiana e un pezzo importante di storia piemontese. Lo ricorderemo sempre per la sua competenza e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente contribuito a portare il meglio della nostra terra nel mondo. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.