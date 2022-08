Furto agli Orsi di Biella, nascondono mutande nella scatola delle scarpe ma sono scoperte

Hanno tentato di rubare otto paia di mutande del valore di 40 euro ma sono state sorprese dagli addetti alla vigilanza. È quanto accaduto ieri, 26 agosto, in un negozio del centro commerciale Gli Orsi di Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, le responsabili, due donne di origine straniera di 36 e 62 anni, sono state fermate una volta che è scattato l’allarme delle barriere antitaccheggio. Si è appurato che la coppia avrebbe nascosto capi di intimo all’interno di una scatola di scarpe precedentemente acquistata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. Molto probabilmente verranno deferite per furto in concorso.