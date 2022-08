Cerrione, auto si ribalta e finisce in un fosso: una donna in ospedale (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Una giovane è stata trasportata in ospedale a seguito di un incidente stradale, avvenuto poco fa lungo la Provinciale che da Sandigliano porta al comune di Cerrione. Stando alle prime ricostruzioni, la donna al volante è finita fuori dalla carreggiata in maniera autonoma, per cause da accertare, ribaltandosi e finendo in un fosso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l’assistenza di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità, ora rallentata. Non sono note, al momento, le condizioni di salute della conducente.