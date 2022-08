Biella, ubriaco disturba i clienti di supermercati: poi finisce in ospedale (foto di repertorio)

Un uomo, già noto alle forze dell’ordine e guidato dagli effetti nefasti dell’alcol, ha cominciato a disturbare in due distinte occasioni i clienti di alcuni supermercati di Biella. Il fatto è successo ieri, 26 agosto. All’arrivo dei Carabinieri, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ospedale per l’assistenza di rito.