Alessandro Barbero alla Passione di Sordevolo

Dopo la gradita visita a sorpresa di domenica 21 agosto al Museo della Passione da parte del Professor Alessandro Barbero, ieri sera, venerdì 26, la Passione di Sordevolo ha avuto l’onore di averlo fra il proprio pubblico.

Rimasto colpito dallo spettacolo e dalla sua pluricentenaria storia, dettagliatamente illustrata presso il Museo, il famoso storico ha invitato a proseguire così la nobile tradizione sordevolese e, dopo lo spettacolo, è sceso nell’arena per una foto di gruppo con attori, operatori e responsabili.

A dimostrazione dell’apprezzamento e in segno di ringraziamento per la sua presenza, l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo gli ha fatto dono di alcuni libri della Passione, in particolare “Biblia Pauperum” di Claudio Burato con una dedica speciale