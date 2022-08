Riprende l’attività all’interno del reparto di Week Surgery dell’ASL di Biella

Riprede la normale attività all’interno del reparto di Week Surgery dell’ASL di Biella. Dal 5 settembre anche quest’area di degenza interessata dal ricovero di pazienti positivi al Covid all’Ospedale di Biella tornerà quindi alla naturale funzionalità. L’unico reparto attualmente riservato a pazienti Covid rimane così quello di Pneumologia.

La Week Surgery, i cui posti letto sono dedicati in maniera numericamente flessibile alle degenze programmate brevi di bassa-media intensità per tutte le specialità chirurgiche, durante le fasi più acute della pandemia era stata infatti riorganizzata per permettere la gestione di pazienti Covid e destinare il personale medico e sanitario ad altre funzioni. L’operatività della Week Surgery, a seconda delle disposizioni regionali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica durante le diverse ondate pandemiche, non era comunque mai stata interrotta, ma parzialmente dislocata nell’area Polispecialistica, potenziata fino a 28 posti letto in base alle necessità.

L’ultima riorganizzazione in tal senso era avvenuta a cavallo tra il 2021 e il 2022 in coincidenza con l’ultima ondata pandemica. La riattivazione del reparto a supporto dell’attività chirurgica, per pazienti post chirurgici e in attesa di intervento medio-lievi, rappresenta un ulteriore passo verso il generale ritorno alla normale operatività ospedaliera anche in ottica di recupero delle prestazioni in sospeso per quanto riguarda l’attività programmata, compatibilmente alle risorse a disposizione. Il consolidamento dell’attività chirurgica dell’ASLBI prosegue quindi non solo tramite investimenti e nuove tecnologie a supporto dei professionisti, ma anche grazie all’implementazione di servizi a beneficio della cittadinanza. In tal senso, la riattivazione dei posti letto consentirà una gestione ancora più agevole del paziente chirurgico riguardante gli interventi programmabili.