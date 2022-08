Liceo Sella di Biella, con il nuovo anno scolastico, l'indirizzo Classico alla Ludoteca

Il cantiere al Liceo Sella è ormai chiuso. E in vista del nuovo anno scolastico 2022/2023 la scuola si organizza per aule e spazi.

Diversamente dall'anno passato per l'indirizzo Classico c'è una novità importante: niente più liceo diffuso. Se infatti per via dei lavori che hanno interessato l'edificio in via Addis Abeba l'anno passato le classi del Classico hanno trovato spazio alla San Francesco, al Liceo in via Cavour e al Sella Lab, il 12 settembre le classi saranno tutte in Ludoteca al Villaggio La Marmora.

Una scelta del Consiglio di Istituto ma praticamente obbligata, come spiega il preside Gianluca Spagnolo: "Gli spazi in via Addis Abeba non bastano per tutti e se gli anni passati ci ospitava Città Studi, questo anno la Provincia si è messa d'accordo con il Comune e ci saranno date le aule in Ludoteca. E per una questione di aule e numeri degli allievi è l'indirizzo Classico che va bene per essere trasferito nella nuova sede staccata".

"La ludoteca dispone di 15 aule. L'indirizzo classico ne ha 14, il linguistico 20 e l'artistico necessita di diversi laboratori. Almeno alla Ludoteca i ragazzi del Classico avranno una sede tutta loro - si legge nel comunicato inviato alle famiglie in questi giorni -, aule personalizzabili in quanto non coinvolte in rotazioni e diversamente da quanto accadeva a Città Studi disporranno di un laboratorio informatico, un laboratorio di scienze, un'aula magna e una palestra vicina".

Il dirigente non nasconde che avrebbe voluto portare i ragazzi del Classico in sede centrale: "L'indirizzo Sella è nato qui con la scuola - commenta Spagnolo - e l'anno passato è stato quello che più ha sofferto. Mi sarebbe piaciuto averlo qui, ma per questioni organizzative e logistiche non è proprio possibile. E' quello più adatto alla Ludoteca. In ogni caso siamo vicini e per ogni attività particolare i ragazzi potranno facilmente venire qui".