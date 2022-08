Bioglio, nuovi orari e militari alla Caserma dei Carabinieri

Il comune di Bioglio informa che da lunedì 29 agosto gli uffici del Comando Carabinieri di Bioglio saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 17.

“L'allargamento degli orari di apertura della caserma è frutto delle politiche dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero di rafforzamento dei presidi che ha visto riconoscere alla Stazione di Bioglio un numero significativo di militari – spiegano dal Comune – Attualmente, dopo l’integrazione, sono in forza 8 militari che scenderanno a 7 nei prossimi mesi. La maggior dotazione consentirà un maggiore presidio del territorio garantendo maggiore sicurezza e prevenzione. Ringraziamo di cuore l'Arma dei Carabinieri, il Ministero, il Comando Provinciale per questa preziosa azione a tutela delle aree interne rinnovando al nostro Comandante Luogotenente Remy Di Ronco e ai suoi uomini tutto l'apprezzamento per la loro preziosa e importante opera”.