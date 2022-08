Dalla fine del 2018 a Benna è iniziata la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti nelle vie con i led di Enerbit, che ancora oggi prosegue senza sosta.

Tra le vie che sono state interessate dalla riqualificazione ci sono via Nazario Sauro, via Re Umberto, via Roma, via Conte Gianasso, Piazza San Pietro e Piazza Marconi.