Attivata a Crevacuore la fibra ottica

Arriva la fibra ottica a Crevacuore. Lo annuncia il Comune in una nota sul proprio sito: “La disponibilità di connessione ultraveloce per il futuro delle pubbliche amministrazioni è essenziale ed il Comune di Crevacuore, avendo aderito al Piano Banda Ultra larga, avviato in Italia nel marzo del 2015, e grazie all'intervento pubblico (Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e Regione Piemonte) che ha permesso di realizzare l'infrastruttura di rete e di mettere in condizione ogni territorio di poter avere pari opportunità di sviluppo, a far data da martedì 30 agosto, attiva la connessione per uffici e servizi comunali alla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in sostituzione dell'attuale connessione ADSL. Pertanto nelle giornate dal 30 agosto al 1 settembre potrebbero sorgere disservizi sulla linea internet (email e posta certificata) e su quelle telefoniche degli uffici comunali causa i lavori di adeguamento alla nuova piattaforma di connessione”.