Torrazzo, ricorso al TAR per verificare le liste delle elezioni comunali

Giorgio Borra, candidato sindaco alle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, non eletto in Consiglio Comunale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte contro il verbale di proclamazione degli eletti, lamentando il mancato rispetto delle quote di genere.

La questione sarà discussa davanti al TAR all'udienza del prossimo 28 settembre, in vista della quale l'Amministrazione del neo Sindaco Luigi Graziano ha dato incarico ad un avvocato.

“Stando alla lettera della legge – dice il sindaco Graziano – la questione è infondata in quanto Torrazzo, il 13-14 maggio, date di presentazione delle liste, contava 207 abitanti, quindi inferiori al limite di 5 mila. Noi ci siamo attenuti alle regole con il benestare di Prefettura e Commissione Elettorale Provinciale“.

"In altri comuni sono stati presentati ricorsi di questo tipo. - continua il primo cittadino – Consultando colleghi sindaci ed avvocati abbiano deciso di costituirci al TAR per difendere tutto il nostro elettorato: non solo coloro che mi hanno eletto , ma anche l'elettorato di minoranza”.