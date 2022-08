Le squadre favorite per la vittoria del prossimo campionato di Serie A

Il campionato è appena ripartito e i bookmakers si danno già da fare per capire quali sono i favoriti di quest’anno. Infatti, la serie A 2022/2023 si preannuncia già piena di colpi di scena. Ci sono diverse squadre in lotta tra di loro per la vittoria, mentre dall’altro lato c’è chi proverà a far di tutto per non retrocedere.

Per il momento, sembrerebbe che le squadre favorite in assoluto dai principali siti di betting online, come ad esempio l’operatore nazionale di scommesse Sisal, siano Inter e Juventus che si trovano a pari merito, seguite dal Milan campione d'Italia.

Già protagonista nel calciomercato, da non sottovalutare è anche la Roma, che si preparerà a lottare per lo scudetto e risulta la quarta favorita del campionato di quest'anno. Grandi speranze sono poi riposte nel Napoli, con tante reti nelle prime giornate di campionato. A seguire anche la Lazio, che quest’anno ha tutte le carte in regola per poter puntare allo scudetto.

Invece, per quanto riguarda le squadre a rischio retrocessione, che lotteranno con le unghie e con i denti per restare a galla, ci sono Cremonese, Empoli e Salernitana. Queste se la vedranno fino all’ultimo probabilmente con Monza, Spezia e Lecce.

Ma chi sono invece i giocatori protagonisti di questo campionato?

I giocatori protagonisti del campionato di Serie A

Non solo squadre favorite, occhio anche ai calciatori. Con i nuovi acquisti e le varie cessioni, ci si ritrova con squadre rivoluzionate, alcune con dei calciatori molto “pericolosi” per chi dovrà affrontarli. Proviamo a fare il punto della situazione.

Ecco i giocatori probabili protagonisti del campionato 2022/2023:

● Dybala nella Roma

● Lukaku per il suo ritorno all’Inter

● Zapata nell’Atalanta

● Immobile nella Lazio

● Vlahovic e Di Maria, tandem vincente della Juventus

● Sandro Tonali, Giroud e Theo Hernandez, trio vincente per il Milan

● Gonzalez e Sottil nella Fiorentina

● Arnautovic nel Bologna

● Di Francesco nel Lecce

● Berardi nel Sassuolo

● Nzola nello Spezia

● Sanabria nel Torino

● Deulofeu nell’Udinese

● Lasagna nel Verona

● Okereke nella Cremonese

● Caprari nel Monza

● Osimhen nel Napoli

● Caputo nella Sampdoria

● Bonazzoli nella Salernitana

● Destro nell’Empoli

Non ci resta che aspettare la fine delle trattative di calciomercato per verificare l’arrivo o meno di qualche grande “colpo” ed iniziare a tifare la nostra squadra del cuore in quello che si prospetta, senza dubbio, come un entusiasmante campionato di Serie A!