Cossato, Valdengo, Vigliano e Biella, “Il Biellese di Corsa” per l'AISM

Come lo scorso anno l’evento sarà organizzato da APD Pietro Micca di Biella, per sensibilizzare i Biellesi verso le persone con Sclerosi Multipla e sostenere le attività di AISM nel territorio.

Contrariamente alle edizioni precedenti, l’arrivo sarà presso l’Accademia dello Sport in Corso Pella19/B a Biella.

ORARI E PARTENZE:

Cossato ore 09,30 Piazza Tempia

Valdengo ore 09,30 c/o il Centro Sportivo Alpini – Via Libertà

Vigliano B.se ore 09,30 Piazzetta di via Getta

Biella ore 10,00, Novità: Giardini degli Alpini d’Italia (che si affacciano su Corso Risorgimento)

Lungo il percorso sono previsti i consueti punti di ristoro per i partecipanti.

Su richiesta avremo a disposizione, come sempre, un servizio navetta per consentire di ritornare alle variepartenze. Sono già aperte le pre-iscrizioni presso la sezione AISM di Biella in Via Piave 11/C con orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00/13.30 spesso anche fino al primo pomeriggio assicurandovi dell’apertura previa telefonata allo 015/8494363.

Presso la partenza è possibile iscriversi fino a 10 minuti prima dell’inizio gara, si consiglia di presentarsi in anticipo rispetto alla prevista partenza.

L’importo di partecipazione è di € 10,00, mentre per i bambini fino a 10 anni è gratuita. All’iscrizione verrà donata la maglietta AISM che quest’anno è stata offerta da Conad Nord-Ovest e il cappellino AISM offerto da Big Mat di Mondin.

In fase di iscrizione verranno richiesti: nome, cognome, data di nascita e n° telefonico, sarà vostra libera scelta lasciare la vostra mail x futuri avvisi di ns manifestazioni.

All’arrivo, restituendo il braccialetto colorato consegnato al momento dell’iscrizione, si riceverà in omaggio, un “pacco gara”.

Un caloroso ringraziamento agli organizzatori, ai collaboratori e a tutte le aziende che ci hanno sostenuto: per elenco completo rimandiamo al sito:https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/manifestazioni_ed_eventi

Vi aspettiamo numerosi e un grazie a tutti i numerosi partecipanti che ogni anno colorano le vie del biellese con le nostre magliette AISM ogni prima domenica utile di settembre!