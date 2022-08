Franceschini Fdi risponde a Chiola sulla conca di Oropa

Così il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini replica al suo omologo Rinaldo Chiola del Partito Democratico Chiola sulla conca di Oropa

"Rinaldo Chiola sale al lago del Mucrone e al suo ritorno ci riferisce delle toccanti riflessioni elaborate in altitudine, riflessioni riportate nell' intervento “Conca di Oropa - tra il dire e il fare”. Con il garbo che lo contraddistingue, sorprendente disinvoltura e stupefacente sfacciataggine, il novello candidato del PD biellese alle politiche 2022 lascia che i propri pensieri volino pindaricamente da Oropa a Torino e da lì a Roma, per ritornare a Oropa ed evidenziare (solo) quelle che a suo avviso sono le gravi responsabilità e le imperdonabili mancanze del Centro Destra locale e nazionale. Chiede conto di quanto fatto negli ultimi tre anni dall’Amministrazione Biellese per il turismo e per le funivie di Oropa, parla di cofinanziamenti mancati e del progetto CORO lasciato appassire… È spontaneo domandarsi dove ha vissute sino ad oggi il Segretario Provinciale del PD, è eccessivo chiedere a Chiola uno sforzo di memoria che vada oltre i tre anni, rimembrando il mandato Cavicchioli? Dunque il segretario del PD più che porre domande dovrebbe fornire risposte.

Nel progetto CORO, a lui caro, era indicata la necessità di accatastamento della funivia di Oropa: Cavicchioli e la sua Giunta hanno provveduto o ci ha dovuto pensare l’attuale Amministrazione? orbene all’abbisogna ha provveduto l’attuale Giunta sostenendo i relativi costi (oltre 120.000 euro !). Cavicchioli (PD), Presa (PD), Leone (PD) & Co. hanno provveduto ad accantonare un solo centesimo per gli interventi necessari all’impianto per il fine vita ? No, non lo hanno fatto e qui ancora ci ha pensato l’attuale Amministrazione di Centro Destra sobbarcandosi il costo di 3.000.000 di euro.

Sono state tirate le orecchie al prode ex presidente di SEAB Marampon, che ha trascinato la società sull’orlo del fallimento e per la quale il Comune di Biella e quasi la totalità dei Comuni Biellesi dovranno procedere entro fine anno ad un aumento di capitale ? (per la sola Biella si tratta di un altro milione di euro). Il Segretario Chiola, ambizioso di sedere sugli scranni romani, ha avuto sentore che anche a Biella è stata attraversata da una pandemia? ha una vaga idea di cosa abbia significato in termini di risorse? e del conflitto russo-ucraino, del conseguente aumento dei costi energetici e dei servizi per il Comune ha avuto notizia?

No, Chiola preferisce sorvolare sulla catastrofe amministrativa lasciata in eredità dai suoi compagni di partito per puntare il dito contro Giorgia Meloni, rea del desiderio di veder “crescere nuovi Italiani sani e determinati con lo sport, combattendo le devianze”.

Incomprensibile capire il Chiola desideroso di tornare su un tema che aveva creato già sufficienti imbarazzi al suo Segretario Nazionale Enrico Letta. Ma tant’è… Rincorrendo l’infelice Letta-pensiero Chiola avverte un brivido gelato all’idea che vi sia chi, come noi, non pensa affatto che tifare per le "devianze" costituisca il bene per le generazioni più giovani e così, con straordinaria originalità, ventila rischi di derive autoritarie e tragedie nazionali e internazional.

Che l'unico strumento in mano alla sinistra in questa campagna elettorale sia la denigrazione dell’avversario e la sua demonizzazione é ormai evidente a tutti, lo è sempre stato e lo ha capito lo stesso elettorato di centro sinistra, l’intervento di Rinaldo Chiola rappresenta solo l'ennesima conferma.

Consigliamo al candidato Chiola di tergersi i sudori freddi e di preoccuparsi dei problemi del PD che ad ogni livello, locale, regionale e nazionale, riesce quotidianamente a distinguersi per la lontananza siderale che lo separa dalla gente e dai veri problemi".