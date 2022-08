Il team dei Ramarri 4x4, in pista al Trofeo Unicef a Sassello

5°prova x il Trofeo Unicef 4x4 Italia: sono 4 gli equipaggi del team "I ramarri 4x4 " che prenderanno il via nella famosa pista "I giardinetti " al Sassello in programma oggi venerdì 27 e domani sabato 28: Camilla Cassina e Annalisa Forto alla guida di una Proto Suzuki Motore BMW; "Supermario", Mario Gilardi Suzuki proto turbo; Fabio Bazan Suzuki Samuray e Carlo Marinoni a bordo di una Suzuki 1600 che si aggiunge per la prima volta al gruppo, papà Fabio gli ha ceduto il volante.

Si prevede un gran lavoro per i meccanici del team Mago g. & company.

Da Biella saranno ai nastri di partenza anche Alberto Bonino a bordo di una Mini tdi, Davide Ferraris con una Jeep tdi, Manuel Pè (Suzuki Samuray), Stefano Costa (Suzuki Samuray), Marco Tonella (Suzuki Samuray).