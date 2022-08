Bevanda al sambuco: proprietà e consigli d'uso

I fiori del sambuco hanno notevoli proprietà benefiche e vengono utilizzati dalla medicina popolare per contrastare infiammazioni e gonfiore della cute. Sono inoltre utilizzati anche in omeopatia come rimedio contro le infiammazioni del tratto respiratorio. Quale migliore ingrediente del sambuco per realizzare bevande e infusi dissetanti? Meglio ancora se andando a raccoglierne i fiori personalmente in montagna, e unendo così l’utile delle proprietà di una bevanda al sambuco con il dilettevole di una rigenerante passeggiata nei boschi.

“I fiori di sambuco sono un ingrediente particolare, devi saper riconoscere la pianta, amare i boschi e le passeggiate, o meglio ancora abitare in campagna, in un luogo in cui è facile incontrare questo arbusto selvatico”.

Così racconta Stella Bellomo, influencer che della cucina a chilometro zero e, naturalmente della sostenibilità a 360 gradi soprattutto quando si parla di cibo, ha fatto la sua bandiera sui social e in campo editoriale. Stella è un'autorità nel campo del green living e da anni condivide con una comunità sempre più ampia la sua esperienza di mamma e i suoi consigli per chi vuole adottare uno stile di vita sano, lontano da fanatismi e consapevole degli impegni, dei limiti e della frenesia dei tempi moderni.

“In queste settimane estive in montagna – racconta Stella – abbiamo fatto parecchie passeggiate in cui abbiamo incontrato delle belle piante di sambuco. La fioritura avviene infatti in tarda primavera e dura per tutto luglio, mentre i frutti arrivano a piena maturità verso la fine agosto e poi rimangono sull’albero fino a ottobre avanzato. E se si vogliono utilizzare è importante coglierli quando sono pienamente maturi”.

Il sambuco è diffuso ovunque, in Italia come in tutta Europa, e ha origini antichissime. Da sempre è usato in ambito fitoterapico, erboristico e, naturalmente, per preparare sciroppi, infusi e bibite, che ne sfruttano le particolari proprietà benefiche.

Tanti modi per impiegare il sambuco in cucina

“A chi vuole provare a impiegare i fiori di sambuco in cucina sicuramente consiglierei lo sciroppo di sambuco, che è veramente semplice da preparare, servono però tanti fiori: quindi con una bella passeggiata si può unire l’utile al dilettevole e portare a casa la materia prima”.

“Un’altra cosa che amo fare sono le acque aromatizzate al sambuco: di solito preparo tutto la sera con acqua naturale, magari anche della frutta di stagione e poi aggiungo una manciata di fiori. L’infusione il giorno dopo è pronta. A differenza dello sciroppo non ci sono zuccheri e questo è un bene per dissetare anche i bambini, che si possono coinvolgere nella raccolta dei fiori, se la pianta non è troppo alta”.

“Un trucco per aiutare i bambini a bere di più è quello di usare i fiorellini di sambuco come decorazione. Hanno un profumo intenso e gradevole, e un gusto delicato. È quasi un gioco per loro, un modo di incuriosirli e farli familiarizzare anche con i fiori eduli. Sono decorativi e stanno bene anche sul frullato o su un budino al cioccolato. Per rinfrescarsi quando non si ha molto tempo si possono anche riempire i sacchetti per fare i cubetti di ghiaccio con sciroppo di sambuco. O meglio ancora fare dei ghiaccioli unendo a un succo di mela ottenuto con l’estrattore anche una spruzzata di limone”.

Il sambuco nella tradizione

Nella tradizione popolare, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, al sambuco venivano attribuiti poteri magici tanto da definirlo la Farmacia degli Dei. Si diceva inoltre che nella notte di San Giovanni, fermandosi sotto un albero di sambuco, si poteva veder passare il re delle fate insieme alla sua corte. La pianta era considerata protettiva contro malattie, incantesimi, serpenti e spiriti maligni e veniva anche usata a scopo divinatorio per prevedere la qualità e l’abbondanza del futuro raccolto o la nascita di un figlio, osservando il volume o il colore dei fiori. In alcuni Paesi portare infatti un ramo di sambuco come dono di nozze era un gesto gradito.

Una bevanda al sambuco è una scelta intelligente

