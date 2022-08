I consigli di newsbiella.it nel fine settimana 26, 27 e 28 agosto

Venerdì 26 agosto 2022

-Candelo, "8° Corsa della Birra e della Salamella", Memorial Vivetta e Giorgio Borri. Il ritrovo è alle 18,30 all'Eurobar in via Iside Viana. La partenza è alle 19,45 per i bambini e per i camminatori, alle 20 è la partenza per gli adulti.

- Biella, Bolle di Malto, dalle 11 degustazioni su prenotazioni, alle 16 conferenza "La birra artigianale e il territorio", alle 17 conferenza "Sostenibilità e l'impegno per il pianeta", dalle 18 musica live, birrifici artigianali e cucine di strada.

- Andorno, Ferragosto toro meccanico per adulti (iscrizione 10 euro), con torneo in serata e premiazione; musica country con la G.O.S. Band.

- Sordevolo, La Passione dalle 21

- Mezzana Mortigliengo, Festa Patronale di S. Bartolomeo, stand gastronomico e serata danzante con Lonely Blue

- Cossato, Festa degli Alpini

- Magnano, Chiesa romanica di San Secondo, festival della musica antica concerti a lume di candela dalle 21

Sabato 27 agosto 2022

- Biella, Bolle di Malto, dalle 11 degustazioni su prenotazioni, alle 16 conferenza "Le istituzioni e il mondo brassicolo", alle 17 conferenza "Impresa e turismo, la birra artigianale una possibile soluzione?", dalle 18 musica live, birrifici artigianali e cucine di strada.

- Trivero, Centro Zegna, gara podistica in salita, "Trivero Bielmonte". Seconda edizione. Competitiva nazionale di km 13 in salita. Partenza alle ore 16 dal Centro Zegna.

- Sala visita guidata lungo il percorso (3,3 km) del Museo Itinerante della Resistenza. Ritrovo/Partenza (ore 14.30): via Ottavio Rivetti 5 (Casa della Resistenza)

- Ronco, 78° anniversario 27 agosto 1944, alle 9 ritrovo in piazza Vittorio Veneto, 9,15 deposizione dei fiori alla lapide di Pierino Bona e al monumenti ai Caduti, 9,45 corteo verso Villa Olga e alle 10 intervento del presidente Anpi Gianni Chiorino.

- Oasi Zegna, gli astrofili Uba dalle 19 presentano Mercurio.

- Andorno, Ferragosto, toro meccanico per adulti e bambini e musica con The Manny Fizzotti Blues Band.

- Ponderano, Estate ponderanese, ritornano i "Poohnto Fermo" con i successi dei Pooh in piazza Alpini d'Italia.

- Campiglia Cervo, Festa Alpe Casen. Panoramica Zegna, bivio Oriomosso: pranzo al sacco con piatto caldo, a cura del Gruppo Alpini Valle Cervo.

- Viverone, Apericena sul Lago di Viverone con Club Alfa Romeo Biella, ritrovo dalle 15 partenza alle 16

- Santuario di San Giovanni d'Andorno, Bursh in Festival, Spettacolo teatrale: "Notte (barocca) degli eremiti" a cura di Ars Teatrando - testi di Danilo Craveia

- Sordevolo, La Passione dalle 21

- Mezzana Mortigliengo, Festa Patronale di S. Bartolomeo, stand gastronomico e serata danzante con Cooperfisa

- Cossato, Festa degli Alpini

- Magnano, Chiesa romanica di San Secondo, festival della musica antica concerti a lume di candela dalle 21

- Vigliano, In vigna veritas, Appuntamento organizzato dalla Condotta di Slow Food di Biella e da I'am Agricolo project, Villa Era.

Domenica 28 agosto 2022

- Bielmonte ore 9, Cicloscalata Alpi quota 1000, Partenza ore 10.30 da Bielmonte. Sintesi percorso : trasferimento cicloturistico Da Bielmonte a Campiglia Cervo – Partenza dal km 0 su SP 115 loc. Forgnengo di Campiglia Cervo, arrivo a Bielmonte SP 232 fine salita.

- Biella, Bolle di Malto, dalle 11 degustazioni su prenotazioni, alle 16,30 premiazione birrifici, dalle 18 musica live, birrifici artigianali e cucine di strada.

- Andorno: Ferragosto, pranzo di chiusura e festa per i bambini con musiche, balli e palloncini. Dalle 21.30, musica e grande spettacolo con Echo The Group.

- Cossato, fr Castellengo, Orario: dalle 15.30 Suoni in movimento, all' Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge

- Biella, giardini “Alpini d’Italia”, Orario: dalle 7.30 alle 17 mercatino dell’antiquariato e dell'usato.

- Oropa, anniversario dell'Incoronazione: Ore 9.30: saluto ufficiale del Sindaco di Biella presso il Padiglione Reale, Ore 10: ritrovo e inizio della Processione sul Sagrato della Basilica Superiore, Ore 10.30: solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica Superiore.

-Ronco, Orario: 17 Parco Sportivo, "Malamore ma l'amore no" di Storie di Piazza

- Magnano, Inaugurazione dei sentieri Palazzo-Magnano e Piverone-Magnano ore 9.30 ritrovo dei partecipanti a Palazzo Canavese in piazza Adriano Olivetti

- Rosazza - Rifugio Madonna della neve, Ventisettesima edizione. Corsa in montagna di km 3,300 (dislivello positivo 570 metri) su sentieri e mulattiere, aperta a tutti i maggiorenni. Partenza alle ore 8:30 da Rosazza.

- Sordevolo, La Passione dalle 21

- Mezzana Mortigliengo, Festa Patronale di S. Bartolomeo, stand gastronomico e serata danzante con Shock Band

- Cossato, Festa degli Alpini

- Vigliano, In vigna veritas, Appuntamento organizzato dalla Condotta di Slow Food di Biella e da I'am Agricolo project, Villa Era.