Confidi, Pichetto, da Mise via libera a nuovi incentivi: "Rafforziamo e valorizziamo nostro sistema produttivo "

Come Mise e come Governo abbiamo lavorato con l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività, anche attraverso la concessione di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti. E' pertanto motivo di orgoglio il via libera ai contributi pubblici da uno a cinque milioni di euro a favore dei Confidi.

Una misura studiata per fornire un aiuto concreto alla valorizzazione delle eccellenze e del talento dei nostri giovani e dei tanti imprenditori che fanno grande il nostro Made in Italy nel mondo. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito di quanto previsto da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.