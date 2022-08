Quaregna Cerreto, pirata della strada travolge rotonda e non si ferma. Le telecamere hanno ripreso tutto

"Prestare attenzione alla rotatoria di via Martiri, via Marconi un pirata della strada alla guida di un mezzo pesante, ha combinato un macello prima di fuggire. Saranno le registrazioni del nostro sistema di videosorveglianza a rintracciare il responsabile". E' la comunicazione scritta sui social da Katia Giordani, sindaco di Quaregna Cerreto, dove ieri sera giovedì 25 agosto un mezzo pesante con il suo passaggio ha divelto cartelli e distrutto il sedime stradale al centro della rotatoria.

"Mi ha telefonato verso le 19,15 un residente del condominio Orchidea e mi ha detto che un mezzo pesante passando aveva combinato un macello e non si era fermato - racconta il sindaco Katia Giordani - . Io e l'assessore ai Lavori Pubblici ci siamo subito recati sul posto dove il residente che mi ha telefonato stava già tirando su i cartelli per toglierli dalla strada, io ho tolto le pietre sulla carreggiata e abbiamo spazzato via tutti i vetri e i detriti vari che c'erano alla rotonda. Per caso sono passati i Carabinieri di Vallemosso che mi hanno chiesto cosa era accaduto. Io ho spiegato loro e poi sono andata dai Carabinieri di Cossato e ho portato loro i video delle telecamere della zona dove si vede il mezzo pesante. Conto che a breve si possa risalire a chi ha fatto quel disastro. Grazie però a tutti perchè è stato un'importante lavoro di equipe".