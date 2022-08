Cossato: Camion sbanda, il guardrail impedisce il ribaltamento nella cunetta, FOTO

Super, uscita Cossato: camion sbanda e viene sorretto dal guardrail, foto Benedettti per Newsbiella.it

Se l'è vista brutta l'autista di un camion che viaggiava in super all'uscita di Cossato verso Mottalciata, questa mattina 26 agosto intorno alle 11,45. Per cause ancora da accertare, il mezzo che conduceva ha sbandato rischiando di ribaltarsi dentro la cunetta e solo il guardrail ha evitato il peggio sorreggendolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso che con molta probabilità chiuderanno il tratto di strada dove si trova il mezzo per consentirne le operazioni di messa in sicurezza.

Illeso il conducente.