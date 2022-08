Coggiola, vaga per il paese incurante di essere ai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

Nel primo pomeriggio di ieri giovedì 25 agosto un uomo sottoposto al regime della detenzione domiciliare è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Coggiola.

Il soggetto, un 35enne italiano, è stato individuato mentre passeggiava tranquillamente per le vie del centro, violando le prescrizioni imposte.

Dopo le incombenze di rito i militari della Stazione lo hanno dichiarato in arresto e nella mattinata di oggi lo hanno accompagnato davanti al Giudice per l’udienza direttissima al termine della quale l’arresto è stato convalidato e gli atti sono stati inviati al Magistrato di Sorveglianza per la revoca del beneficio.