Biella, ex ospedale, le protezioni posate dopo il rogo già rimosse, un lettore: "Ho visto uscire dei ragazzi", FOTO

Appena poco più di due settimane sono passate dall'incendio che ha interessato l'ex ospedale Degli Infermi a Biella. E al vecchio monoblocco forse poco o nulla è cambiato. Fiamme nel sotterraneo

Per evitare che a qualcuno potesse venire in mente di tornare all'interno dell'ex ospedale, in particolare nei sotterranei, dopo anche l'intervento delle forze dell'ordine, nei giorni scorsi sono state posate delle grate, che non sono però già più al suo posto.

Un lettore ha visto addirittura del movimento nella zona: "Avevano messo delle protezioni per chiudere i passaggi che erano usati prima, ma sono già state tolte. Anzi, così per chi vuole entrare è addirittura più semplice perchè a terra coprono delle fessure che potevano rendere difficile l'ingresso. Ora paradossalmente camminando sulle grate riescono addirittura ad entrare meglio. L'altra sera ho visto dei ragazzini uscire dall'area in questione".