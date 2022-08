Previsioni meteo, cosa ci riserva il tempo a Biella nelle prossime ore?

A Biella oggi venerdì 26 agosto l'anticiclone inizia a mostrare qualche modesto segnale di cedimento, più che altro sulle Alpi dove nel corso del pomeriggio-sera avremo occasione per qualche temporale, in possibile sconfinamento anche alla pianura piemontese. Clima caldo e afoso: valori massimi fino a 33-34°C. Venti deboli.

Domani, sabato 27 agosto, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3656m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

E domenica 28 agosto? La giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3788m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.