Biella, via le reti da cantiere nella rotonda "della Vespa" in via La Marmora, FOTO

In anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti, e in tempo per l'inizio della ripresa della scuola, nella giornata di oggi, venerdì 26 agosto, ha riaperto via La Marmora (carreggiata Sud), nel tratto compreso tra via Carlo Fecia di Cossato e via Aldo Moro.

La sospensione della circolazione era stata adottata per poter eseguire alcuni lavori di riqualificazione della pavimentazione lapidea.

A inizio settembre una ditta incaricata si metterà invece al lavoro per sistemare viale Maccallè, via Salvo d'Acquisto, via Rigola, via Piacenza, via Roma, via Carso, via Piave e via Maggia, ma tutto sarà finito per l'inizio della scuola.