Atap, modifiche Modifica alla linea 330

Si avvisa l’utenza che, su disposizione dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, a partire da Lunedì 29 Agosto 2022 saranno predisposte le seguenti modifiche sulla linea: 330 – VALLE MOSSO – MOSSO – PETTINENGO – BIELLA – GRAGLIA -DONATO

♦ Modifica percorso corsa n. 016: annuale da lunedì a venerdì

partenza da Biella Vaglio str. Canton Ostocco alle ore 13.01, su via Pettinengo svolta a sinistra in via Piedicavallo, strada antica di Andorno, svolta a sinistra in via Bertamelina, via Lorenzo Rappis, svolta a destra su via Piedicavallo e ripresa del percorso verso Biella su via Pettinengo;

arrivo a Donato Lace alle ore 14.13.