A Pichetto la tessera di Socio Benemerito per titoli dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

Il senatore di Forza Italia e Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, e' stato ricevuto questo pomeriggio dal Presidente del'Associazione Nazionale Polizia di Stato, Antonio Dimonte, dal Vicepresidente della stessa Anps, Roberto Triverio, dal segretario Claudio Macchioni oltre ad alcuni membri dell’associazione, in occasione della consegna della tessera di Socio Benemerito per titoli dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. " L'incontro si è svolto presso la Questura di Biella.

"Questo conferimento", ha dichiarato il Presidente Dimonte, " e' un segno tangibile di riconoscimento per la vicinanza del viceministro al Sodalizio e per le Sue lodevoli iniziative locali e nazionali. A nome di tutti i Soci, Le esprimo un sincero ringraziamento per il Suo preziosissimo operato.”

" Sono onorato di avere ricevuto questo importante riconoscimento e colgo l'occasione per ringraziare le tante donne e gli uomini della polizia di Stato che ogni giorno mettono la propria vita a servizio di questo Paese ", ha dichiarato Pichetto. "Sono risorse preziose che vanno fortemente valorizzate : anche per questo ritengo necessario lavorare ad una agenda di governo che metta la riforma della giustizia tra le sue priorità ".

Durante l'incontro sono state inoltre consegnate le monete da 2 euro coniate dal Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione del 170 Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato e per il trentennale dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, quest'ultima dedicata ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.