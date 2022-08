Biella: “In Salita San Giuseppe c’è una ringhiera pericolante su un punto panoramico!”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Qualche giorno fa mi trovavo a passeggiare per Salita San Giuseppe a Biella, salendo verso Cossila. La passeggiata che si svolge tra verde e belle casette è tanto piacevole quanto, per un signore di settant'anni suonati, faticosetta, vista la salita che in alcuni punti è bella ripida.

Dopo la strettoia della chiesa di San Giuseppe, decidevo di fermarmi ad una curva per ammirare il panorama e riprendere fiato, appoggiandomi ad una ringhiera...Non l'avessi mai fatto: la ringhiera ha ceduto improvvisamente sotto il peso delle mie esili braccia e, per puro miracolo, non sono caduto nel terreno sottostante.

Devo avere detto qualcosa ad alta voce in quanto una coppia che stava lavorando in giardino mi ha chiesto subito se stessi bene e si è raccomandata di non appoggiarsi a quella ringhiera, che, da anni, è abbandonata e assolutamente insicura...Replicavo sorridendo che me ne ero accorto, e, grazie a Dio, non ero caduto.

Sottolineavo il mio disappunto dicendo che è vergognoso che una ringhiera, che dovrebbe proteggere, sia invece una vera minaccia per chiunque si avvicini.

Ringhiera sita in un punto panoramico e lungo una strada, Salita San Giuseppe, che andrebbe valorizzata dal punto di vista turistico.

L’uomo della coppia mi spiegava che quella ringhiera è avvolta da fitta vegetazione da anni, e da tempo si presenta come un brutto pezzo di ferro arrugginito assai pericoloso e traballante, sottolineando che, a marzo 2021, ha segnalato il problema al Comune di Biella, mandando una mail all'ufficio tecnico, ma che da allora nessuno è mai intervenuto".