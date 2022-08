La cicloscalata Alpi Quota 1000 fa tappa a Bielmonte

Bielmonte è 8° tappa del circuito "Alpi Quota 1000", la cicloscalata organizzata dall’associazione Pedale Cossatese. L'appuntamento è domenica 28 agosto.

Il ritrovo è alle ore 9 nella terrazza - Bar della Panoramica. La partenza è alle ore 10.30 da Bielmonte per il trasferimento a Campiglia, quindi la partenza per la cicloturistica sarà verso le 11 da località Forgnengo fino a Bielmonte.

Questa la sintesi del percorso: da Campiglia Cervo a Bielmonte, con partenza dal km 0 su SP 115 loc. Forgnengo di Campiglia Cervo, e arrivo a Bielmonte SP 232 fine salita.

Possono partecipare tutti i tesserati ad A.C.S.I Settore Ciclismo – F.C.I. ed Enti consulta, in regola con il tesseramento agonistico 2022. Iscrizione alla gara € 15,00.

Categorie: D – J – S1 - S 2 - V1 – V2 – G1 – G2 – SG A – SG B – W + categoria speciale over 90 KG(peso + bici).

Regolamento: Vige regolamento programma gare quota 1000.

Premi: premi per classifica per tutte le categorie al punto di ritrovo: maxi borse prodotti tipici biellesi ai primi 5 di ogni categoria + fiori; per le prime 3 società: targa ricordo e maxi confezione di riso.