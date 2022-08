Politiche, Unione Popolare: “Con De Magistris vinta la sfida delle firme!”

La lista Unione Popolare con De Magistris ha vinto la sfida!

In 10 giorni abbiamo raccolto nel nostro Collegio Plurinominale alla Camera (Biella, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola) circa 900 delle 750 firme richieste a chi non siede in Parlamento dalla Legge Elettorale incostituzionale.

Per il Senato siamo a oltre 1400!

Cifre che insieme agli oltre mille banchetti in tutta Italia raccontano come la convergenza di Rifondazione Comunista , delle giovani e dei giovani di Potere al Popolo, DeMa , Manifesta e tante e tanti attiviste ed attivisti di associazioni e sindacati in Unione Popolare con De Magistris sia radicata sul territorio. Abbiamo passione, etica, coerenza generosità e pochissimi mezzi tutti derivanti dall'autofinanziamento.

Siamo una lista alternativa ai poli di destra /centrodestra e centrosinistra che hanno governato tutti insieme appassionatamente nel Governo del banchiere Draghi sostenendone di fatto la sua agenda guerrafondaia fatta di soldi al riarmo e tagli a Sanità e Istruzione ,di ritorno al nucleare e al fossile, di elemosine a fronte di una inflazione mai così alta che aumenterà la povertà già ora a livelli mai conosciuti. Il programma della nostra lista è pacifista, antiliberista, femminista, ambientalista , internazionalista , antirazzista e antifascista perché tutto questo siamo state e stati con la nostra presenza sempre e lo illustreremo e rivendicheremo in questa breve campagna elettorale.

Nel Collegio Plurinominale per il Senato Piemonte 2 è candidata Lucietta Bellomo, Segretaria di Rifondazione Comunista Biellese, operatrice sociale in pensione, la cui biografia rappresenta solo un esempio della storia coerente delle nostre candidate e candidati.

Dopo la Maturità scientifica sceglie di lavorare in fabbrica continuando a studiare all'Università, per otto anni delegata sindacale FILTEA CGIL licenziata per rappresaglia sindacale e riassunta grazie allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori, partecipa a Campi di lavoro e solidarietà in Nicaragua e Cuba, volontaria in Brasile per due anni e mezzo con il settore rurale della Centrale Unica dei Lavoratori, operatrice socio sanitaria di territorio nel CISSABO, eletta nella Segreteria Funzione Pubblica CGIL per l'area di minoranza Lavoro Società è stata part time responsabile del settore sindacale Cooperative Sociali , femminista dagli anni 70, oggi della CollettivA Menapace del PRC, antifascista , tuttora attivista in associazioni antirazziste e contro grandi opere inutili e dannose e a fianco del popolo Palestinese e Curdo, pacifista contro l'escalation militare che usa la popolazione ucraina in una guerra per interposta persona tra imperialismo Russo e imperialismo USA.

Inoltre, come candidati supplenti, concorreranno Davide Grisoglio e Augusta Dolera, entrambi militanti di Rifondazione.

Unione Popolare con le sue candidate e i suoi candidati dimostra di essere non solo una lista elettorale, ma un progetto dalla parte di chi vuole cambiare lo stato di cose esistenti per la giustizia sociale ed ambientale.