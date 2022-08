PNRR e servizi digitali, a Borriana interrogazioni di Fratelli d’Italia

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici“ ed “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale: Spid e Carta Identità Elettronica “ sono i titoli dei due bandi previsti dal Piano Nazionale Ripresa Resilienza per i Comuni a aprile di quest’anno, per i quali Fratelli d’Italia a Borriana ha presentato due interrogazioni all’Amministrazione Comunale.

Nello specifico Fratelli d’Italia, che è gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, chiede se Sindaco ed Assessore competente hanno preso in considerazione lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e la Carta Identità Elettronica per accedere in modo semplice, veloce e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione come quelli sanitari, e se hanno valutato interventi di miglioramento dei siti web ed eventuali altri servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni.