Energia, Pichetto: “Si a tetto Ue a prezzo gas”

"Forza Italia sostiene che l’unica tesi percorribile per contenere il prezzo del gas è la stessa indicata da questo Governo: l'intervento per porre un tetto può essere compiuto esclusivamente a livello europeo, l'Italia da sola non può farcela". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo a Skytg24.

Per quanto riguarda l'opzione rinnovabili, il viceministro ha inoltre ricordato come queste rappresentino una delle ipotesi per ridurre la dipendenza del gas. "Il problema", ha precisato, " e' che l'84 per cento delle domande di concessione e autorizzazione per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sono bloccate da pareri paesaggistici o dalle soprintendenze. L'obiettivo adesso e' percorrere tutte le strade possibili, come potrebbe essere ad esempio sganciare l’energia elettrica dal gas. Con i soldi dello stato, che equivale a dire debito", ha concluso Pichetto, "occorre calmierare i costi anche valutando la tassazione degli extra profitti, ipotesi che rientra nelle soluzioni considerate da Forza Italia. Tutte iniziative che hanno l’urgenza della contingenza".