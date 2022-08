A Miagliano è partito il conto alla rovescia per la Wool & Beer Race

Quella del 2022 è stata un'estate ricca di eventi a Miagliano. Il piccolo paese della bassa Valle Cervo ha, infatti, all'attivo due mesi di aperitivi in piazza a cura della Pro Loco, molti appuntamenti culturali grazie allo straordinario lavoro degli Amici della Lana e Storie di Piazza, il ritorno con successo della Festa dello Gnocco a cura dell'Oratorio e il coinvolgimento nel progetto Bursch in festival.

Ma gli appuntamenti non sono finiti; per salutare l'estate la Pro Loco ha in programma per sabato 3 settembre il ritorno della Wool & Beer Race. Una gara goliardica, lungo le vie del paese, dove l'importante non è essere veloci ma divertirsi e bere birra. A seguire ci sarà la festa in piazza martiri con apericena e dj set per salutare la bella stagione e darsi appuntamento all'anno prossimo.