Banca Sella: moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per famiglie e imprese colpite dal maltempo

Banca Sella ha avviato una moratoria sulle rate di mutui e finanziamenti di famiglie e imprese che hanno subìto danni a causa della recente ondata di maltempo che ha interessato diverse regioni del nostro Paese.

In caso di danni a beni mobili e immobili, infatti, le famiglie possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari, mentre le imprese possono inoltrare domanda di sospensione per le rate dei mutui e dei finanziamenti, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste potranno essere presentate entro il 30 settembre 2022, corredate da un’autocertificazione con l’indicazione dei danni subiti presso una delle succursali di Banca Sella presenti sul territorio.