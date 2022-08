API di Instagram, una soluzione efficace per far crescere la tua azienda

Esistono delle soluzioni pensate appositamente per quanti hanno fatto dei social parte integrante del proprio business. Una di queste sono le API di Instagram.

Capiamo allora perché possono tornare molto utili a chi utilizza Instagram per la comunicazione della propria azienda.

API Instagram a supporto della messaggistica

Per API si intende un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface), cioè un insieme di definizioni e protocolli utili alla creazione e integrazione di software applicativi. Grazie ad un'API è dunque possibile far interagire i sistemi tra loro.

Prima sono state attivate per Facebook, poi sono arrivate anche le API di Instagram a supportare la messaggistica di questo social, nato per condividere foto e video.

Data l’enorme mole di messaggi che vengono inviati (si stimano ogni mese ben 150 milioni di persone che danno inizio ad una conversazione mediante chat su Instagram) si è pensato di creare uno strumento capace di aiutare nella gestione, in vista anche di un flusso in costante crescita.

L’idea di creare un’API specifica per Instagram nasce quindi dalla constatazione dell’importanza che hanno assunto i messaggi anche in questo social. Un modo per agevolare e rendere quindi più fluide le conversazioni tra azienda e consumatore abituale o potenziale cliente.

Le funzionalità dell’API di Instagram

L’API di Instagram si rivela uno strumento importante e impattante sui risultati di un’azienda che desidera non solo essere all’avanguardia, ma anche gestire al meglio il rapporto con i clienti, ottimizzando tempi e costi.

Le funzionalità dell’interfaccia sono molte, tra queste:

ottenere informazioni specifiche e dettagliate sulla propria attività

creare campagne promozionali

estrarre dati da specifici hashtag

monitorare le prestazioni di eventi o delle campagne di sponsorizzazione

Come l’API di Instagram può aiutare le aziende

Le conversazioni private sono preziose anche su Instagram, per questo le API arrivano a supportare un sistema di comunicazione che può fare la differenza per molti business. Grazie a questo strumento, la gestione di tutti i messaggi aiuta un’azienda a migliorare la customer experience e allo stesso tempo a veder crescere le proprie vendite.

Ecco perché tutte quelle realtà imprenditoriali che desiderano offrire ai propri clienti una customer journey di alta qualità non possono ignorare la messaggistica di Instagram e di conseguenza un’efficiente gestione di questa.

Le aziende hanno colto le opportunità che derivano dalle conversazioni via Instagram e di conseguenza quanto è importante sfruttare con tutti i mezzi a disposizione questa possibilità per veder crescere la fidelizzazione dei clienti.

Quale impegno da parte di un’azienda che adotta le API di Instagram?

Le aziende che adottano questa soluzione hanno capito che da parte loro è importante impegnarsi a: