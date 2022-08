Notano una persona intenta a fermare le automobili in transito e a buttarsi in mezzo alla strada mettendo a rischio la propria, e altrui, vita. È successo ieri, 24 agosto, in corso San Maurizio, a Biella. Una volta allertati dai passanti, i Carabinieri si sono portati sul posto molto velocemente ma non è stato trovato nessuno.