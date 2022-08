Doppio incidente stradale a Biella, lievi ferite per un centauro

Doppio incidente stradale a Biella nella giornata di oggi, 25 agosto. Il primo si è verificato all'incrocio tra via Trieste e via Piave: coinvolte una macchina e una moto. Ad avere la peggio il conducente dell'ultimo mezzo che avrebbe riportato alcune lievi ferite.

Due auto, invece, si sono scontrate per cause da accertare all'angolo tra via Tripoli e corso Risorgimento. In questo caso nessuno è rimasto ferito. Su entrambi gli episodi sono intervenuti gli agenti di Polizia locale per i rilievi del caso.